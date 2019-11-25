Глава Национальной службы здоровья Украины подал в отставку и раскрыл причину

Олег Петренко решил уволиться с должности главы Национальной службы здоровья Украины / УНИАН

В понедельник, 25 ноября, Олег Петренко написал заявление об увольнении с поста главы Национальной службы здоровья Украины.

Чиновник на своей странице в Facebook написал, что уволился по собственному желанию.

Петренко также раскрыл причину увольнения - утверждает, что имеет очень разные фундаментальные ценности с командой, которая работает над трансформацией системы здравоохранения, и этом мешает работать ему и им.

"Сегодня написал заявление об увольнении с должности главы Национальной службы здоровья Украины. По собственному желанию. Надеюсь, в ближайшее время правительство его поддержит…", - поделился он.

Решение Петренко уйти в отставку на своей странице в соцсети уже прокомментировала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. Глава Минздрава поблагодарила Петренко за то, что он запустил и построил Национальную службу здоровья Украины.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медреформы команды тогдашней и.о. главы Минздрава Уляны Супрун. Олег Петренко стал первым главой Нацслужбы здоровья.

Петренко был одним из экспертов, которые разрабатывали концепцию реформы украинского здравоохранения. Также он занимал пост первого заместителя генерального директора клиники Обериг.