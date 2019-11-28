Стратегия Трио 2030: в Европарламенте инициируют новую программу Восточного партнерства

Евросоюз должен поддержать экономическую интеграцию стран, заключивших соглашения об ассоциации / zn.ua

Глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер предложил разработать новую стратегию Восточного партнерства. Одна из идей – Стратегия Трио 2030.

Макалистер уверен, что Евросоюз должен поддержать экономическую интеграцию стран, заключивших соглашения об ассоциации - Украину, Грузию и Молдову. По его словам, Стратегия Трио 2030 предусматривает целенаправленную работу с этими тремя странами. Также инициатива предусматривает предоставление Украине, Грузии и Молдове перспективы членства в ЕС, которая будет четко обусловлена успехами в экономических реформах, социальных преобразованиях и в демократическом развитии.

"Мы должны сосредоточиться на стимулах для партнеров в продолжении развития демократии и независимого судопроизводства", - цитирует главу комитета Европарламента по иностранным делам Укринформ.

Он отметил также, что Восточное партнерство является частью долгосрочной стратегии, которая направлена на сдерживание действий России.

"Благодаря ему мы можем показать, что положительные изменения возможны. Мы будем работать с новой Еврокомиссией для достижения наших целей, которые мы должны определить к следующему саммиту Восточного партнерства", - добавил политик.

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Напомоним, ранее в Польше заявили, что проект Восточное партнерство с самого начала был ошибкой, поскольку не давал его участникам, в частности Украине, перспективы членства в ЕС, а оставлял их в буферной зоне между ЕС и Россией.