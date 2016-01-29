В Польше объяснили, почему "Восточное партнерство" было ошибкой

Проект "Восточное партнерство" с самого начала был ошибкой, поскольку не давало его участникам, в частности Украине, перспективы членства в ЕС, а оставлял их в буферной зоне между ЕС и Россией.

Об этом заявил во время дискуссии в Сейме относительно задач внешней политики Польши на 2016 год глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает "Укринформ".

"Мы (нынешнее польское правительство — ред.) отвергли эту политику (реализацию "Восточного партнерства" — ред.), как несоответствующую. Она создавала для этих стран (участников СП) иллюзию, и не давала им перспектив членства в Евросоюзе. Эта политика, которую реализовывало предыдущее правительство, завершилась катастрофой, поскольку Евромайдан не согласился на это", — отметил Ващиковский.

Глава МИД отметил, что украинцы, которые не согласились на отказ Януковича подписать Соглашение об ассоциации, выразили свою позицию: "Мы хотим в ЕС, не хотим сидеть в коридоре, который был создан под названием "Восточное партнерство".

По словам министра, в момент, когда украинцам было предложено Соглашение об ассоциации, "Восточное партнерство кончилось".

Ващиковский отметил, что ВП, которое в 2009 году инициировали тогдашние правительства Польши и Швеции, на то время не было чем-то новым. Похожую программу предыдущее правительство партии "Право и Справедливость" (PiS) предлагало Берлину еще в 2006-2007 годах под названием "Европейская политика соседства плюс" (European Neighbourhood Policy Plus), однако Варшава тогда отказалась от нее.

Как ранее писал "Главред", саммит "Восточного партнерства" в Риге не стал прорывом ни для одной из стран-соседей ЕС.