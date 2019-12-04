СБУ пришло с обысками в киевский офис Медведчука и Оппоплатформы

сотрудники спецназа СБУ / УНИАН

В столичном офисе скандального украинского политика, нардепа и лидера партии Оппозиционная платформа - За Жизнь (кума президента РФ Владимира Путина) Виктора Медведчука правоохранители проводят обыски.

Об этом сообщает нардеп от той же политсилы и экс-замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

"Большая Васильковская 23-Б находится офис нескольких народных депутатов от Оппозиционной платформы - За жизнь. По этому адресу находится офис лидера политсовета политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Меня не пустили в этот офис, офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, с надписями на груди СБУ. Похоже, сотрудники СБУ проводят какие-то следственные действия в этом офисе", - заявил он.

Напомним, ранее Виктор Медведчук рассказал о том, как благодаря супруге стал кумом Путина. До этого стало известно, как кума Путина Медведчука отстранили от Минского процесса.