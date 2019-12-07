На закрытом заседании СНБО утвердили сценарий реинтеграции Донбасса

Владимир Зеленский провел заседание СНБО / president.gov.ua

В ходе закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский получил информацию, которая будет ему полезной на встрече в "нормандском формате" 9 декабря, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Президент едет на "нормандский формат", вооруженный определенный информацией, которая, я думаю, будет абсолютно с пользой использована в интересах нашего государства", - сказал он в комментарии журналистам по итогам заседания СНБО.

По его словам, на закрытом заседании СНБО был утвержден один из сценариев развития событий в связи с предстоящей встречей в "нормандском формате", который будет воплощаться в жизнь как основной.

"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данное время", - пояснил он.

Читайте такжеСудьба Донбасса решится в Париже: Зеленский провел совещание перед нормандским саммитомСекретарь СНБО подчеркнул, что сценарий реинтеграции Донбасса предполагает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины, а ключевые моменты повестки дня - это производные от определенных сценариев.

Данилов отметил, что Украина стремится вернуть пленных, которые находятся на территории РФ, в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса, хочет прекратить огонь на Донбассе, вернуть контроль над границей и потом провести местные выборы в ОРДЛО.

По словам Данилова, пять возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий на Донбассе, которые были утверждены 3 декабря на совещании у президента, пока являются закрытыми.

Он добавил, что Украина имеет сценарии на случай любых результатов и договоренностей на встрече в "нормандском формате".

"Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию", - сказал Данилов.

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"Может быть и эскалация конфликта, и прекращение конфликта. Все это зависит от того, каким образом будут проведены переговоры именно в "нормандском формате", - резюмировал секретарь СНБО.

Ранее Зеленский созвал заседание СНБО, которое проходило в закрытом режиме.

Напомним, встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.