Зеленский собрал заседание СНБО накануне встречи в "нормандском формате"

Владимир Зеленский собрал заседание СНБО / @APUkraine

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Встреча, на которой присутствуют все члены СНБО, проходит в закрытом режиме в Офисе президента, сообщает пресс-служба главы государства.

Отметим, что заседание СНБО проходит накануне саммита лидеров Украины, Германии, Франции и РФ в "нормандском формате".

Накануне Зеленский заявил, что Украина будет иметь сильную позицию на переговорах в "нормандском формате" 9 декабря в Париже.

"Мы хотим закончить войну и вернуть наших людей, это самое главное, и наши территории", - заявил президент в эфире Свобода слова Савика Шустера.

Напомним, встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.