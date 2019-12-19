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Рада дала "зеленый свет" Избирательному кодексу со всеми предложениями Зеленского

19 декабря 2019, 14:30

За Избирательный кодекс отдали свои голоса 330 народных избранников.

Рада,зал

В четверг, 19 декабря, Верховная Рада одобрила Избирательный кодекс, в котором учтены все предложения президента Владимира Зеленского.

За Избирательный кодекс (№ 0978) отдали свои голоса 330 народных избранников.

При этом народные депутаты учли все предложения президента Владимира Зеленского, внесенные в Избирательный кодекс.

Как известно 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс. В кодексе объединены 5 действующих сегодня законов: о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

13 сентября Зеленский вернул парламенту кодекс со своими предложениями.

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17 декабря Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту учесть замечания президента и принять Избирательный кодекс.

Верховная Рада Владимир Зеленский избирательный кодекс
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