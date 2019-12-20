Шел путем Путина: эксперт объяснил главный провал Порошенко

У Петра Порошенко случилась беда, подчеркнул Сергей Гайдай

Концентрируя власть, за время своего президентства, Петр Порошенко шел путем президента России Владимира Путина, заявил политтехнолог Сергей Гайдай.

Он выдвинул версию о том, что убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году может быть связано с борьбой Порошенко с Народным фронтом, который не позволил ему в 2016 году сконцентрировать власть в своих руках.

"Если Яценюка он (Порошенко, - ред.) канализировал, то с Аваковым случилась беда – он оказался покрепче. Он эти бастионы удержал и власть силового блока он не сумел взять", - подчеркнул эксперт в интервью на Ukrlife.tv.

Политтехнолог считает, что Порошенко стремился к сосредоточению власти в собственных руках.

"Понятно, что у него случилась беда. Он рассчитывал на второй, а может и на третий и четвертый срок, как Путин", - добавил Гайдай.

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Напомним, ранее экс-премьер Юрий Ехануров объяснил, почему партия Порошенко должна умереть.