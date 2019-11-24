Распад ЕС: партия Порошенко должна умереть – экс-премьер

Европейская солидарность угодила в политический хоспис, считает Юрий Ехануров.
Политическая сила экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность не имеет будущего, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров.
По его словам, в областях происходит распад региональных структур ЕС.
"Ее (партии Европейская солидарность, - ред.) не будет, начался период распада", - подчеркнул Ехануров в эфире канала 112 Украина.
Он также считает, что партия Порошенко находится в "политическом хосписе".
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"Ее задача – тихонько умереть и ей хотят помочь тем, что атакуют ее лидера", - добавил Ехануров.
Напомним, ранее в Слуге народа оценили перспективы лишения Порошенко неприкосновенности.