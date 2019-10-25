"Предъява ООН": экс-премьер предложил Украине задуматься о ядерном оружии

Юрий Ехануров предложил Украине задуматься о ядерном оружии / euobserver.com

Для урегулирования ситуации на Донбассе Украина должна выйти за пределы установленных ограничений, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров.

По его мнению, Украина, как одна из стран-основательниц, должна поставить вопрос в ООН о выполнении странами-подписантами Будапештского меморандума.

"Сделать предъяву ООН. Если Будапештский меморандум не нужно выполнять, тогда украинская часть меморандума о ядерном разоружении становится никчемной, но тогда и мы свободны в этом. А быть свободным стране, которая способна что-то сделать…", - подчеркнул он в эфире на канале 112 Украина.

"Это не значит, что мы сами способны, но рядом есть другие страны и это не обязательно Россия, которые не говорят публично что у них уже все есть, но у них действительно много чего есть. Наши соседи хотят иметь (ядерное оружие, - ред.), а мы смогли бы много чего сделать, украинский народ много чего может", - добавил Ехануров.

Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил отказ Украины от ядерного оружия.