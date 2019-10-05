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"Победа над хохлами": экс-премьер рассказал, почему РФ хочет "сдыхаться" от Донбасса

5 октября 2019, 19:56

После освобождения Донбасса обязательно встанет вопрос аннексированного Крыма, считает Юрий Ехануров.

Последствия боев на Донбассе, разрушения
РФ хочет "сдыхаться" от Донбасса, считает Юрий Ехануров / Reuters

Российское руководство думает, как "сдыхаться" от Донбасса сохранив лицо, потому что потери от оккупации украинских территорий становятся все больше, заявил экс-премьер Юрий Ехануров.

"Поэтому они хотят доказать своему обществу, что у них полная победа над хохлами", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Он считает, что в любой сибирской глубинке знают о том, что "формула Штайнмайера" является победой Владимира Путина.

"Это азиатская страна им нужны формулы и знаки они их и получили. Вопрос в том, насколько сможет на них давить Запад, чтобы, не снимая санкций, заставить РФ убраться с Донбасса", - отметил Ехануров.

Он добавил, что после освобождения Донбасса обязательно встанет вопрос аннексированного Крыма: "Что в этом случае мы будем говорить про Крым, ведь этот вопрос нельзя отклонить".

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращение их под контроль Украины и реинтеграции населения.

Донбасс Россия Юрий Ехануров Украина
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