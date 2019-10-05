"Победа над хохлами": экс-премьер рассказал, почему РФ хочет "сдыхаться" от Донбасса

После освобождения Донбасса обязательно встанет вопрос аннексированного Крыма, считает Юрий Ехануров.
Российское руководство думает, как "сдыхаться" от Донбасса сохранив лицо, потому что потери от оккупации украинских территорий становятся все больше, заявил экс-премьер Юрий Ехануров.
"Поэтому они хотят доказать своему обществу, что у них полная победа над хохлами", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.
Он считает, что в любой сибирской глубинке знают о том, что "формула Штайнмайера" является победой Владимира Путина.
"Это азиатская страна им нужны формулы и знаки они их и получили. Вопрос в том, насколько сможет на них давить Запад, чтобы, не снимая санкций, заставить РФ убраться с Донбасса", - отметил Ехануров.
Он добавил, что после освобождения Донбасса обязательно встанет вопрос аннексированного Крыма: "Что в этом случае мы будем говорить про Крым, ведь этот вопрос нельзя отклонить".
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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращение их под контроль Украины и реинтеграции населения.