"Чернобыль был бы цветочками": Кравчук объяснил отказ Украины от ядерного оружия

После развала СССР в Украине оставалось 1250 ядерных боеголовок / euobserver.com

Если бы Украина оставила у себя ядерное оружие после распада СССР, неизвестно, была ли бы она на сегодня независима в принципе, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, после обретения независимости, в Украине оставалось 1250 ядерных боеголовок.

"Их срок годности заканчивался в 1997 году. А дальше – делай что хочешь. Их изготавливали в России и там сказали, что в 1998 году боеголовки уже не будут принимать... и что нам оставалось делать?", - рассказал он в интервью на канале 112 Украина.

Читайте такжеОтказ Украины от ядерного оружия: вскрылась интересная детальОн добавил, что в случае, если бы ядерное оружие осталось в Украине, "ядерный Чернобыль был бы цветочками, а не ягодками".

"Поэтому, не было другого пути, Украина была не в состоянии справиться с чужим ядерным оружием, поставленным на нашу землю", - резюмировал Кравчук.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, профессор Игорь Романенко заявил, что у Украины остаются возможности для возобновления ядерного арсенала.