Восстановление статуса ядерной державы: генерал оценил потенциал Украины

Украина может восстановить ядерный арсенал, считает Игорь Романенко / euobserver.com

В Украине остаются возможности для возобновления ядерного арсенала, заявил бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко.

"Заниматься этим вопросом следует. Но подготовку нужно вести делать скрытым образом. Хотя рано или поздно все тайное становится явным", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Он считает, что Украина не слабее в военно-научном отношении, чем Пакистан, Индия или Израиль.

"К тому же, такое оружие у нас уже было, мы с ним имели дело. И вопрос был лишь в слабости нашего политического руководства на то время, которое приняло решение об отказе от ядерного оружия", - говорит эксперт.

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Вместе с тем он подчеркнул, что Украина должны заниматься разработкой и производством разных видов оружия, в первую очередь – наиболее эффективного и высокоточного, в том числе и магнитного.

"Плюс – создавать все условия, чтобы появилась возможность для возобновления ядерного оружия. Иначе это выглядит странно: Украине угрожают ядерным оружием и разным другим, а она продолжает отстаивать безъядерный статус, который был задекларирован по правилам игры, которые нам навязали другие сильные государства. В результате чего мы уже потеряли часть территорий, а можем потерять еще больше", - добавил Романенко.

Напомним, ранее Романенко рассказал, каким оружием Украина может сдержать РФ.