"Достать ракетами до Урала": эксперт рассказал, каким оружием Украина может сдержать РФ

14 апреля 2019, 10:55

В Украине успешно испытывают ракетное оружие, подчеркнул Игорь Романенко.

Крылатая ракета Нептун
Крылатая ракета Нептун / СНБО Украины

В последнее время Украина активно проводит ракетные испытания: среди них ракета Нептун, РСЗО Ольха и ОТРК Гром-2, заявил бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко.

Он пояснил, что согласно Будапештскому меморандуму, Украину лишили не только ядерного, но и ракетного оружия.

"У нас оставалась только старая Точка-У с дальностью 120 километров. А сейчас мы пожинаем плоды такого подхода", - подчеркнул эксперт во время чата в Главреде.

Он отметил, что испытание ракетного оружия в Украине успешно продвигается вперед.

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"Но на Украину все равно до сих пор распространяются ограничения – дальность наших ракет не может превышать 300 километров. Нептун поражает цель на расстоянии 280 километров. О чем тут говорить! Украине же нужны ракеты, которые бы, как минимум, доставали до Урала и покрывали бы всю территорию Российской Федерации. Такие ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания", - считает военный эксперт.

Он напомнил, что РФ разместила на восточной границе Украины ракетные комплексы Искандер, дальность которых составляет до 500 километров.

"Путин заявлял, что, когда Россия аннексировала Крым, она была готова применить тактическое ядерное оружие в случае обострения ситуации. Москва пыталась запугать и Украину, и наших союзников. Естественно, услышав такое, союзники сказали Украине: "Не переживайте, потом все решим". Но как "решили" – мы видим...", - констатировал Романенко.

По его словам, эта ситуация свидетельствует о том, что Украина должна была оставить за собой оперативно-тактическое ракетное оружие.

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"Я в свое время командовал зенитно-ракетной бригадой, и у нас на вооружении были ракеты с ядерными боеголовками – этого нельзя было отдавать. Но нам объясняли, как это правильно и хорошо добровольно отказаться от ядерного оружия, мол, такое делается впервые в мире.

Однако, следует понимать, что сегодня испытываются единицы нового ракетного оружия, а нам нужно массовое производство такого рода ракет, которые бы, к тому же, имели бы увеличенный радиус действия. Ведь США и Россия вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. А вот со стороны Украины, которая вынуждена вести войну против России и обороняться, пока что не было заявлений о том, что мы выходим из этого договора. Разве это нормально?", - добавил Романенко.

Напомним, ранее Романенко рассказал о кратчайшем расстоянии до Киева для танков РФ.

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Россия оружие ракеты ядерное оружие Игорь Романенко Ольха Украина
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