"Украина окружена": генерал рассказал о кратчайшем расстоянии до Киева для танков РФ

13 апреля 2019, 12:22

Россия может "накрыть" всю Украину с юго-востока, считает Игорь Романенко.

танки, Россия
Россия может "накрыть" всю Украину с юго-востока / mil.ru

Милитаризованный Крым представляет собой реальную угрозу для Украины в связи с тем, что он находится в непосредственной близости к материковой части страны, заявил бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко.

Он подчеркнул, что военный потенциал Крыма наращен Россией очень существенно: на тактическом и оперативном уровнях и в итоге он доведен до стратегического уровня.

"Произошло наращивание всех сил: наземных, воздушных, морских, причем надводных и подводных. Потенциал поднят до стратегического уровня", - отметил эксперт во время чата в Главреде.

Он считает, что этими возможностями Россия может "накрыть" всю Украину с юго-востока.

"К тому же, теперь российские войска заведены в Беларусь. В итоге, если взглянуть на карту, то можно увидеть, что Украина оказывается фактически окружена Россией, с трех сторон. В Беларусь войска были заведены в прошлом году под видом создания общей системы ПВО России и Беларуси, потом войска частично были выведены, но там осталось достаточное количество войск, чтобы при необходимости сделать коридор. И я не думаю, что у белорусов достаточно сил противостоять каким бы то ни было планам России. Этот коридор нужен будет России для того, чтобы российские войска могли зайти в Украину с севера. К тому же, для России это стратегическое направление, потому что это кратчайшее расстояние до столицы Украины Киева. А подход сохраняется старый: захвати столицу, и это станет очень серьезной проблемой для противника", - предупредил Романенко.

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Он также напомнил, что хоть министр обороны РФ Сергей Шойгу в 2014 году и обещал, что Россия вернет Украине всю военную технику из Крыма, однако ни кораблей, ни самолетов, возвращено не было.

"А если отдавали, то поломанную и непригодную для дальнейшей эксплуатации технику, например, танки без двигателей. В итоге, то, что нам вернули, было пригодно разве что для разборки на запчасти", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы Константин Боровой предупредил: Кремль может решиться на удар после выборов в Украине.

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Россия Беларусь Крым агрессия Игорь Романенко Украина
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