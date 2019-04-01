Экс-депутат Госдумы предупредил: Кремль может решиться на удар после выборов в Украине

Кремль может пойти на военные провокации / glavpost.com

После президентских выборов в Украине Кремль может пойти на провокации, заявил российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Константин Боровой.

"Сейчас в Кремле ожидают каких-то результатов, но сразу после выборов будут и провокации, и даже военные, возможно, провокации, но безусловно шаги будут приниматься", – подчеркнул он в комментарии Обозревателю.

По его мнению, российского удара можно ожидать с любой стороны.

"От политиков, на которых влияет Кремль, от спецслужб, которые находятся в тесном контакте со спецслужбами РФ, от армии, в которой очень мощные российские агентурные сети. От телевидения, от пропагандисткой кампании, которая разными способами проникает в Украину. Пуповину надо перерезать", – считает российский оппозиционер.

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Боровой отметил, что одной из главных задач следующего президента Украины должно стать реформирование системы безопасности Украины, ведь после пяти лет военной агрессии со стороны России, в украинских спецслужбах остались люди, тесно связанные с РФ.

Напомним, экс-глава СБУ Николай Маломуж полагает, что во время президентских выборов 2019 возможны внутренние противоречия между кандидатами, их сторонниками и радикально-настроенными активистами, в которые вмешается и Российская Федерация.