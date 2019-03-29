Генерал-разведчик предупредил, при каком условии Путин вторгнется в Украину

Владимир Путин при одном условии может вторгнуться в Украину, предупредил генерал-разведчик / Reuters

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж полагает, что во время президентских выборов 2019 возможны внутренние противоречия между кандидатами, их сторонниками и радикально-настроенными активистами, в которые вмешается и Российская Федерация.

Если в нашей стране произойдут масштабные столкновения, президент РФ Владимир Путин попытается вмешаться в ситуацию военными средствами под предлогом стабилизации ситуации и недопущения жертв — "этот вариант возможен и крайне опасен", рассказал эксперт Апострофу.

По словам собеседника, откровенных терактов на выборах 2019 не будет.

Маломуж считает, что в отдельных местах агентура Кремля или сторонники властей России могут устроить некоторые провокации под видом деятельности радикальных структур.

"Значительно большее беспокойство вызывает то, что у нас возможны внутренние противоречия между кандидатами, их сторонниками и радикально-настроенными активистами, в которые вмешается и Россия", — отметил генерал-разведчик.

Читайте такжеВоенный эксперт назвал возможные даты начала крупной войны Украины с РоссиейЭксперт подчеркнул, что сейчас ключевой вопрос заключается в том, чтобы наш политикум не спровоцировал масштабные столкновения, поскольку это на руку РФ, и российский лидер использует это для дестабилизации и военного вмешательства.

Напомним, 16 марта 2014-го в Крыму под присмотром военных России прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-го датой начала оккупации полуострова.

На востоке Украины в 2014 году боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. Власти России поддерживают террористов, но не признают, что пошла на агрессию против Украины.