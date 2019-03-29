Генерал-разведчик предупредил, при каком условии Путин вторгнется в Украину

Во время выборов 2019 нельзя провоцировать масштабные столкновения, отметил эксперт.
Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж полагает, что во время президентских выборов 2019 возможны внутренние противоречия между кандидатами, их сторонниками и радикально-настроенными активистами, в которые вмешается и Российская Федерация.
Если в нашей стране произойдут масштабные столкновения, президент РФ Владимир Путин попытается вмешаться в ситуацию военными средствами под предлогом стабилизации ситуации и недопущения жертв — "этот вариант возможен и крайне опасен", рассказал эксперт Апострофу.
По словам собеседника, откровенных терактов на выборах 2019 не будет.
Маломуж считает, что в отдельных местах агентура Кремля или сторонники властей России могут устроить некоторые провокации под видом деятельности радикальных структур.
"Значительно большее беспокойство вызывает то, что у нас возможны внутренние противоречия между кандидатами, их сторонниками и радикально-настроенными активистами, в которые вмешается и Россия", — отметил генерал-разведчик.
Читайте такжеВоенный эксперт назвал возможные даты начала крупной войны Украины с РоссиейЭксперт подчеркнул, что сейчас ключевой вопрос заключается в том, чтобы наш политикум не спровоцировал масштабные столкновения, поскольку это на руку РФ, и российский лидер использует это для дестабилизации и военного вмешательства.
Напомним, 16 марта 2014-го в Крыму под присмотром военных России прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-го датой начала оккупации полуострова.
На востоке Украины в 2014 году боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. Власти России поддерживают террористов, но не признают, что пошла на агрессию против Украины.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.