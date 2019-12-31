Выяснилось, кто претендует на пост главы Госкино

Нацагентство по вопросам госслужбы обнародовало список кандидатов на пост главы Госагентства по вопросам кино. Это повторный конкурс, его проводят, потому что лидер первого конкурса не прошла собеседование.

Так, на сайте ведомства был размещен список, в котором указаны 9 кандидатов:

Слепак Сергей Виленович;

Мартынюк Владимир Михайлович;

Король Александр Александрович;

Куценко Станислав Игоревич;

Корниенко Олег Александрович;

Кудерчук Марина Николаевна;

Плисковский Роман Владимирович;

Голосов Артем Андреевич;

Зленко Сергей Александрович.

Повторный конкурс начался 2 декабря, заявки кандидатов принимались до 28 декабря.

Напомним, Госкино выделяет деньги на фильм о катастрофе рейса МН17 над Донбассом.

Также отметим, Фонд Янковского и Госкино провели Украинский завтрак на кинофестивале TIFF 2019.