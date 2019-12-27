Госкино выделяет деньги на фильм о катастрофе рейса МН17 над Донбассом

Катастрофу МН17 покажут на большом экране / Фото: Reuters

Госкино заключило договор с телевизионной компанией Вавилон 13 о финансировании из госбюджета картины о катастрофе сбитого над Донбассом в 2014 году малазийского Боинга МН17.

"Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с ОО Творческое объединение Вавилон 13 договор о предоставлении государственной поддержки на производство (создание) фильма Железные бабочки размером 2 млн 305 тыс. 846,96 грн. (54% общей стоимости производства фильма)", - сообщается на сайте Государственного агентства по вопросам кино.

Уточняется, что проект документальной картины Железные бабочки, рассказывающей об авиакатастрофе рейса МН17, стал одним из победителей конкурсного отбора Госкино.

Режиссером фильма будет Роман Любый, продюсерами – Владимир Тихий и Андрей Котляр.

Авторы показывают, что сбитый российский Буком самолет с гражданами Европы на борту показал, что конфликт на Донбассе и агрессия России касаются не только Украины, а и всего мира. Этот трагический случай мог стать финалом российско-украинской войны, однако информационная война способствовала попыткам реабилитации Кремля. Сценаристы фильма без эмоций пытаются исследовать чудовищную катастрофу, которая унесла жизни 298 пассажиров.

"Релиз фильма в Украине планируется в 2020 году", - сказано в сообщении.

Как известно, власти Нидерландов обратились с официальным заявлением к России с просьбой о содействии в деле о крушении МН17 при расследовании обстоятельств полета лайнера над территорией Украины.Как ранее сообщалось, Российская Федерация, которая отказалась выдать Владимира Цемаха, настаивает, чтобы Нидерланды приняли во внимание их данные по делу о крушении рейса МН17 в небе над Донбассом.

Напомним, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сделал странный шаг в деле о сбитом на Донбассе Boeing рейса МН17.