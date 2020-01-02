"Чужих увольняют под конвоем": Труба сделал громкое заявление

Труба / УНИАН

Экс-директор Госбюро расследований Роман Труба пожаловался на то, что не согласен с негативной оценкой его работы со стороны новой руководительницы ведомства Ирины Венедиктовой.

"Уже прозвучал и в ближайшие месяцы, думаю, всегда будет звучать месседж о том, что команда ГБР не справилась с работой. Подобный вывод сделан новой руководительницей на основании нескольких дней пребывания на рабочем месте, без всякого аудита или хотя бы поданных отчетов руководителей структурных подразделений" , - написал Труба в Telegram в четверг, 2 января.

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По его словам, сейчас происходит распределение сотрудников ГБР по принципу "свой" и "чужой". "Чужих", по словам Трубы, "увольняют под конвоем".

По мнению Трубы, это свидетельствует о том, что "интересы ГБР для нового руководства - не важны, главное - доказать свою значимость".

Ранее Главред писал, что в Госбюро расследований заявили, что "не справились с первоочередными задачами и вызовами сегодняшнего дня" по итогам 2019 года.

Также напомним, в пятницу, 27 декабря, президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.