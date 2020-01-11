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Крушение самолета МАУ: Украина стала заложницей разборок между США и Ираном – эксперт

11 января 2020, 06:23

Илия Куса назвал одну из главных угроз при расследования трагедии украинского лайнера.

Боинг, МАУ
Боинг МАУ потерпел катастрофу в Иране / Reuters

Крушение самолета Международных авиалиний Украины в Иране является продуктом конфликта между Вашингтоном и Тегераном, заявил эксперт-международник Илия Куса.

По его мнению, одной из главных угроз при расследования трагедии украинского лайнера может стать политизация процесса.

"Это все стало частью общего регионального противостояния между Ираном и США", - подчеркнул эксперт в комментарии на канале 112 Украина.

Он также отметил, что катастрофа украинского самолета лишь открыла новую площадку для информационно-пропагандистского противостояния между разными странами.

"Украина, к сожалению – заложница этих разборок", - добавил Куса.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Иране обломки рухнувшего самолета МАУ сгребают бульдозерами.

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