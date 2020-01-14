Зеленский сделал нардепам неожиданное предложение: в Раде согласны

Верховная Рада / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить права Верховной Раде. Парламентарии предварительно поддержали соответствующий законопроект.

Так, во вторник, 14 января, 249 народных депутатов отдали свои голоса за документ №1028.

Проект закона предусматривает создание консультативных, совещательных и других органов "в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины". При этом таким органом может стать комиссия при Раде по кодификации законодательства в определенной сфере или рабочая группа с профильными специалистами в области права.

Как ранее сообщал Главред, нардепы поддержали законопроект о временных и специальных следственных комиссиях.