Зеленский сделал нардепам неожиданное предложение: в Раде согласны

Народные депутаты предварительно поддержали инициативу президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить права Верховной Раде. Парламентарии предварительно поддержали соответствующий законопроект.
Так, во вторник, 14 января, 249 народных депутатов отдали свои голоса за документ №1028.
Проект закона предусматривает создание консультативных, совещательных и других органов "в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины". При этом таким органом может стать комиссия при Раде по кодификации законодательства в определенной сфере или рабочая группа с профильными специалистами в области права.
Как ранее сообщал Главред, нардепы поддержали законопроект о временных и специальных следственных комиссиях.