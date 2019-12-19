Рада приняла закон о следственных комиссиях с правками Зеленского

"За" законопроект о временных и специальных следственных комиссиях с правками президента Владимира Зеленского проголосовали более трех сотен нардепов.
Депутаты украинского парламента поддержали законопроект о временных и специальных следственных комиссиях (необходимых, в частности, для процедуры) импичмента), с учетом предложений президента.
"За" проголосовали 337 народных избранников. Всего они поддержали 9 из 10 правок, внесенных президентов Владимира Зеленского. Документ определяет правовой статус указанных комиссий, их полномочия и организационные основы деятельности.
В частности, законопроект устанавливает порядок создания и организации деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования в случае импичмента президента — то есть, обстоятельств совершения им государственной измены или другого преступления.
Напомним, ранее в Раде не захотели отменять закон президента Владимира Зеленского об импичменте. Поздне глава страны подписал закон об особом статусе Донбасса.