Рада приняла закон о следственных комиссиях с правками Зеленского

Владимир Зеленский / УНИАН

Депутаты украинского парламента поддержали законопроект о временных и специальных следственных комиссиях (необходимых, в частности, для процедуры) импичмента), с учетом предложений президента.

"За" проголосовали 337 народных избранников. Всего они поддержали 9 из 10 правок, внесенных президентов Владимира Зеленского. Документ определяет правовой статус указанных комиссий, их полномочия и организационные основы деятельности.

В частности, законопроект устанавливает порядок создания и организации деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования в случае импичмента президента — то есть, обстоятельств совершения им государственной измены или другого преступления.

Напомним, ранее в Раде не захотели отменять закон президента Владимира Зеленского об импичменте. Поздне глава страны подписал закон об особом статусе Донбасса.