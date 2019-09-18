В Раде не захотели отменять закон Зеленского об импичменте: видео

Зал заседаний Верховной Рады / Reuters

Депутаты Верховной Рады IX созыва отказались отменить свое решения о принятии в целом как законопроекта об особой процедуре устранения президента Украины с поста.

За соответствующее решение проголосовал только 101 нардеп, 249 - нардепов воздержались, 14 - проголосовали "против".

Первым вопросом во время сегодняшнего пленарного заседания Рада рассмотрела проект постановления №1012-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона проекта Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)", которую зарегистрировал депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий. Сам закон об импичменте Рада приняла 10 сентября.

Напомним, ранее, во вторник, 10 сентября, Верховная Рада приняла в целом законопроект об импичменте под №1012, поданный президентом Владимиром Зеленским. Свои голоса отдали свои голоса 245 народных избранников.