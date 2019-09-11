Почему новый закон об импичменте ничем не грозит президенту

Закон о импичменте принят, но применить его к Зеленскому будет невозможно / Reuters

Во вторник, 10 сентября, Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект об импичменте.

Но, как это происходило и ранее с уже действующим законодательством, которое уже предусматривало процедуру импичмента, ничего нового и ничего страшного президенту от этого закона не будет. И причина также кроется в конституционной процедуре. Ведь она не то что невозможна, она нереальна: депутаты должны провести сначала одно голосование (226 голосов), потом второе (2/3 парламента), получить выводы Конституционного и Верховного судов, и провести финальное, третье голосование и в таком количестве голосов (3/4 от конституционного состава парламента), которых не хватит даже в коалиции Зеленского, так как свои за своего голосовать не будут. Это во-первых.

Читайте такжеЭксперт рассказал, к чему приведет принятый с нарушениями Радой закон об импичментеВо-вторых, закон не решает проблему. Например, в случае со снятием депутатской неприкосновенности её убрали из Конституции. Хотя и до этого процесс снятия был легким, и сама по себе процедура работала – мы видели, что в парламент приходил генпрокурор с представлением в отношении депутата, потом депутаты голосовали за его привлечение к уголовной ответственности.

С импичментом же все наоборот – мало того, что процедура не работала, она еще и очень тяжелая. А потому было бы не лишним прописать её так, чтобы ее было бы легче применить к президенту. А тут получается, что процедуру оставили, но зачем-то детализировали.

Для того, чтобы закон действительно работал, первым шагом должно было бы стать облегчение процедуры в Конституции. Кроме того, мы должны понимать, нужен ли нам отдельный закон или достаточно было бы внести изменения в действующее законодательство. И, наконец, надо было бы сначала решить проблему с соответствием закона регламенту Верховной Рады, поскольку регламент Верховной Рады также регулирует некоторые вопросы процедуры импичмента. Ведь там и ранее было много ляпов о несоответствии Конституции.

Потому сейчас непонятно, зачем было принимать еще один бесполезный закон, если работы над ошибками так и не произошло.

Сергей Панасюк, конституционалист, кандидат юридических наук, профессор кафедры Украинско-Американского Университета Конкордия, специально для Главреда