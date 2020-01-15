"Ковыряется в носу и жрет собственные козявки": нардепа засекли за мерзким занятием

Юрчишин ковырялся в носу в Раде /my.ua

Нардеп от фракции Голос Яросалав Юрчишин попался во время заседания Рады за нелицеприятным занятием – парламентарий ковырялся в носу.

Подтверждающее видео, снятое в среду, 15 января, опубликовала на своей странице в Facebook волонтер и блогер Зоряна Олексив.

"Борец с коррупцией пока смог побороть только козявки в носу. Наверное, не хватает на другие продукты питания", – посмеялась она.

Юрчишин ковырялся в носу в Раде / Скриншот из видео

Так, на кадрах видео, как Юрчишин засунул палец в нос, а затем в рот. Далее он повторил действие с другим пальцем.

"Меня стошнило", "Вкусно?" – отреагировали в комментариях.

Также видео прокомментировал и экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Это полный зашквар! Вот народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин ковыряется в носу и жрет собственные козявки. Они там скоро похоже групповуху устроят и никто не удивится", - сообщил Мосийчук.

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