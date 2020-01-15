"Ковыряется в носу и жрет собственные козявки": нардепа засекли за мерзким занятием

Нардеп от Голоса ковырялся в носу прямо во время заведения парламента.
Нардеп от фракции Голос Яросалав Юрчишин попался во время заседания Рады за нелицеприятным занятием – парламентарий ковырялся в носу.
Подтверждающее видео, снятое в среду, 15 января, опубликовала на своей странице в Facebook волонтер и блогер Зоряна Олексив.
"Борец с коррупцией пока смог побороть только козявки в носу. Наверное, не хватает на другие продукты питания", – посмеялась она.
Так, на кадрах видео, как Юрчишин засунул палец в нос, а затем в рот. Далее он повторил действие с другим пальцем.
"Меня стошнило", "Вкусно?" – отреагировали в комментариях.
Также видео прокомментировал и экс-нардеп Игорь Мосийчук.
"Это полный зашквар! Вот народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин ковыряется в носу и жрет собственные козявки. Они там скоро похоже групповуху устроят и никто не удивится", - сообщил Мосийчук.
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