Посол раскрыл, в чем Украина лучше ЕС

Матти Маасикас сказал, в чем Украина лучше Евросоюза / УНИАН

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас считает, что украинское государство имеет то, чем оно лучше ЕС - это земля.

Наша страна сейчас опережает Европу по драйву, рассказал дипломат в интервью Европейской правде.

Собеседник отметил, что повсюду в Европе сейчас очень популярны органические продукты.

"…в Украине я был очень впечатлен возможностями вашей страны в этом вопросе", - заявил собеседник.

Ранее уже бывший посол США в Украине Мари Йованович говорила, что на протяжении трех-пяти лет после Революции достоинства (Евромайдан) украинское государство достигло огромного прогресса.