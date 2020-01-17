Посол раскрыл, в чем Украина лучше ЕС

Украинское государство уже опережает Европу по драйву, полагает дипломат.
Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас считает, что украинское государство имеет то, чем оно лучше ЕС - это земля.
Наша страна сейчас опережает Европу по драйву, рассказал дипломат в интервью Европейской правде.
Собеседник отметил, что повсюду в Европе сейчас очень популярны органические продукты.
"…в Украине я был очень впечатлен возможностями вашей страны в этом вопросе", - заявил собеседник.
Ранее уже бывший посол США в Украине Мари Йованович говорила, что на протяжении трех-пяти лет после Революции достоинства (Евромайдан) украинское государство достигло огромного прогресса.