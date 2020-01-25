"Ничего не блокирует": Кулеба объяснил ситуацию с членством Украины в ЕС

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Венгрия не отрицала наличие перспективы вступления Украины в Европейский союз. По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, венгерское правительство не блокирует евроинтеграцию Украины.

"Венгрия никогда не отрицала европейскую перспективу Украины. Это правда, что после того, как у нас возник с ними некий спор, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО. Но Венгрия поддерживает санкции против России, введенные в ответ на агрессию против нашего государства. И в принципе ничего не блокирует", - рассказал чиновник в интервью Радио Свобода.

При этом он напомнил о разногласиях между странами, которые Киев пытается решить.

"У нас есть двусторонний наш трек, где мы стараемся решать проблемы. Но я не вижу и никогда не слышал, чтобы Венгрия отрицала европейскую перспективу Украины", - подчеркнул Кулеба.

Также он указал, что некоторые страны скептически настроены по отношению к Украине, но никто не препятствует членству Украины в ЕС.

"Я не знаю ни одной страны ЕС, которая выступала бы против того, чтобы Украина максимально приблизилась к ЕС и стала неотделимой частью широкого европейского пространства", - подытожил вице-премьер.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать членом ЕС вместо Великобритании.