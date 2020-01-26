Российская агрессия и минские соглашения: Гончарук везет в Европу политический десант

Гончарук проведет шестое заседание Совета ассоциации Украины - ЕС / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который ранее "раскрыл карты" по земельной реформе, проведет в Брюсселе шестое заседание Совета ассоциации Украины - ЕС во вторник, 28 января.

Стало известно, что на повестке дня вопросы безопасности на востоке Украины в контексте противодействия российской агрессии и имплементации Минских договоренностей, а также положения дел в аннексированном Крыму.

"Во время заседания Совета ассоциации стороны проанализируют достигнутый прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации и обсудят состояние двусторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества Украины с Европейским Союзом, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности", - сказано в сообщении правительственного портала.

Помимо этого Гончарук планирует поговорить тет-а-тет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также провести двустороннюю встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем,.

Кроме того, у Гончарука запланированы рандеву с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, а также исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Состав украинской делегации в Брюссель

Вместе с Гончаруком в Брюссель отправятся вице-премьер Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр образования и науки Анна Новосад, министр Оксана Маркарова, торговый представитель Тарас Качка, а также несколько заместителей министров.

Что прогнозирует Кулеба

Дмитрий Кулеба прогнозирует, что это заседание должно зафиксировать новый уровень ожиданий в отношениях между Украиной и ЕС.

"Мы будем бороться за то, чтобы обеспечить прогресс в области заключения так называемого "промышленного безвиза.. Это нужно прежде всего украинскому малому и среднему бизнесу. Это возможность увеличения экспорта. Это нужно Украине", — подчеркнул Кулеба.

Читайте также"Товарищи, папуасы": в Сеть слили новую порцию "пленок Гончарука"Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что венгерское правительство не блокирует евроинтеграцию Украины.

"Венгрия никогда не отрицала европейскую перспективу Украины. Это правда, что после того, как у нас возник с ними некий спор, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО. Но Венгрия поддерживает санкции против России, введенные в ответ на агрессию против нашего государства. И в принципе ничего не блокирует", - рассказал чиновник.