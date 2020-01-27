"Борьба с пластиковыми пакетами": в Кабмине настаивают на запрете с 2021-го

В Минэнергетики настаивают на запрете пластиковых пакетов в Украине с 2021 года / УНИАН

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды считают, что пластиковые пакеты, в частности, оксорозкладные в Украине нужно запретить с 2021-го.

Оксорозкладные пакеты быстро распадается на микропластик, который потом попадает в почву и в воду, говорится в письме Алексея Оржеля к депутатам комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, сообщили в Минэнергетики.

В министерстве добавили, что глава ведомства призвал народных избранников ускорить рассмотрение проекта закона Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины (№ 2051-1).

"…Оржель отметил, что Министерство неоднократно подчеркивало необходимость скорейшего ограничения использования пластиковых пакетов и ввода в действие запрета с 2021 года", - говорится в сообщении ведомства.

В Минэнергетики настаивают на запрете пластиковых пакетов в Украине с 2021 года / Скриншот с mpe.kmu.gov.ua

Напомним, парламентарии 12 ноября 2019 года в первом чтении приняли проект закона №2051-1 которым, в частности, предусмотрено ограничение оборота пластиковых пакетов.

Заместители Алексея Оржеля поддержали документ, но отметили, что в нем ко второму чтению необходимо урегулировать детали, которые касаются ответственности за нарушения.