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"Борьба с пластиковыми пакетами": в Кабмине настаивают на запрете с 2021-го

27 января 2020, 14:57

Оржель призвал нардепов поскорее рассмотреть законопроект, которым предусмотрена борьба с полиэтиленовыми пакетами.

В Кабмине настаивают на запрете пластиковых пакетов в Украине с 2021 года - Борьба с полиэтиленовыми пакетами
В Минэнергетики настаивают на запрете пластиковых пакетов в Украине с 2021 года / УНИАН

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды считают, что пластиковые пакеты, в частности, оксорозкладные в Украине нужно запретить с 2021-го.

Оксорозкладные пакеты быстро распадается на микропластик, который потом попадает в почву и в воду, говорится в письме Алексея Оржеля к депутатам комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, сообщили в Минэнергетики.

В министерстве добавили, что глава ведомства призвал народных избранников ускорить рассмотрение проекта закона Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины (№ 2051-1).

"…Оржель отметил, что Министерство неоднократно подчеркивало необходимость скорейшего ограничения использования пластиковых пакетов и ввода в действие запрета с 2021 года", - говорится в сообщении ведомства.

В Кабмине настаивают на запрете пластиковых пакетов в Украине с 2021 года - Борьба с полиэтиленовыми пакетами
В Минэнергетики настаивают на запрете пластиковых пакетов в Украине с 2021 года / Скриншот с mpe.kmu.gov.ua

Напомним, парламентарии 12 ноября 2019 года в первом чтении приняли проект закона №2051-1 которым, в частности, предусмотрено ограничение оборота пластиковых пакетов.

Заместители Алексея Оржеля поддержали документ, но отметили, что в нем ко второму чтению необходимо урегулировать детали, которые касаются ответственности за нарушения.

Верховная Рада запрет пакеты Алексей Оржель
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