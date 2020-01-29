"Как фанера над Парижем": экс-нардеп указал на "плохой знак" для Украины в ПАСЕ

Пасе / Ellen Wuibaux/Council of Europe

В Парламентской ассамблее Совета Европы есть не официальное большинство в поддержку Российской Федерации. Об этом свидетельствует анонимное голосование за кандидатуру делегата от страны-агрессора Петра Толстого на пост вице-спикера главы ПАСЕ.

"Такая процедура, когда кто-то против открытого голосования. Почему были против открытого? Потому что так проще "сбивать" подонков от назначения. Как проголосует делегат никто не знает. Даже руководитель делегации. И многих делегатов можно убедить аргументами, не голосовать, вопреки официальной позиции страны которую он представляет. Если конечно поработать с ними и объяснить, что это подонок, антисемит и его поддержка аморальна и будет только вредить совету Европы", – написал народный депутат VII и VIII созывов и правозащитник Леонид Емец в Facebook.

При этом он указал, что полгода назад украинской делегации удалось "слить" Леонида Слуцкого, которые также был кандидатом о РФ.

"Пролетел как фанера над Парижем, как они все не тужились. Но на этот раз все не так. Анонимное голосование показало, что у россиян реальное, а не официальное большинство в ПАСЕ. Это значит, что все остальные решения тоже будут в пользу России и никто их сегодня полномочий не избавит", - считает Емец.

Также он указал, что дальнейшая победа над Россией будет зависеть не только от делегатов ПАСЕ, но и от президента и МИД.

Как ранее сообщал Главред, делегата России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.