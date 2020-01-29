Документов нет: в Офисе президента не нашли заявления Гончарука об отставке - фото

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский / president.gov.ua

В Офисе президента не регистрировали никакого заявления об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, которое он якобы писал и передал Владимиру Зеленскому.

Фотокопию официального ответа из ОП на свой соответствующий запрос опубликовал в соцсети Facebook журналист Алексей Братущак.

"Заявление об отставке премьера, которую он якобы передал Зеленскому - фейк. Никакого заявления в Офисе президента нет.Вот официальный ответ на мой запрос. Если коротко: "заявление об отставке не зарегистрирована".И это при том, что премьер публично заявлял: передал заявление об отставке президенту, она оформлена в соответствии с законом и Конституцией", - написал он.

Напомним, Напомним, ранее, 17 января, Алексей Гончарук публично объявил о том, что написал заявление об отставке с поста премьер-министра и отправил его президенту Владимиру Зеленскому (из-за скандала с пресловутыми записями якобы его бесед с высшими чиновниками Украины). Однако, вечером того же дня глава страны провел экстренную рабочую встречу с премьером, на которой отказался принимать его заявление об отставке.