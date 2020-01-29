В Слуге народа рассказали, кого и как слушает фракция в Раде

Александр Корниенко / УНИАН

Нардеп Александр Корниенко, руководитель фракции Слуга Народа в Верховной Раде, рассказал о том, что его однопартийцы слушают президента Владимира Зеленского.

"Когда надо делать быстрые реформы, лучше это одной командой делать. Потому что, когда мы потеряем эту командность и начнем каждый в свою сторону, то такая ситуация уже была в Украине [...]. Тогда доверие к политикам и институтам очень быстро угасало. Оно угасало из-за этих постоянных несогласованностей", - заявил политик в эфире украинского телевидения.

По словам Корниенко, дискуссии в СН присутствуют во время рассмотрения важных вопросов, но президента Зеленского в партии слушают - поскольку он "политический лидер команды".

"Идет дискуссия по многим вопросам. Мы его (президента Зеленского – Главред) слушаем, ибо мы все понимаем, что мы одна команда и он является политическим лидером этой команды", - подытожил он.

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Напомним, ранее Александр Корниенко в деталях назвал условия, при которых можно будет провести выборы на Донбассе после оккупации.