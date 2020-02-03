Слуг народа опять собирают на обучение: названа дата съезда

Корниекно рассказал, что у Слуга народа проведет съезд / Фото РБК-Украина

Партия Слуга народа соберется на съезд и очередное обучение 15 февраля, заявил председатель партии Александр Корниенко в кулуарах Верховной Рады.

"Мы приглашаем 15 числа прессу на 3-й этап съезда. Будут рассматриваться изменения в устав, будем обсуждать и некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов. Это будет в Парковом", - рассказал Корниенко.

По словам Корниенко, это будет большой системный сбор тех депутатов местных и председателей, которые в конце декабря были избраны в объединенные общины.

Также глава партии Слуга народа обратил внимание на то, что в ходе сбора для местных депутатов проведут однодневное обучение, а для местных голов – двухдневное.

"У представителей СМИ будет возможность посмотреть, что такое партия Слуга народа за пределами Верховной Рады, пощупать этих депутатов, задать им вопросы о собаке", - добавил нардеп.

Напомним, в ходе Согласительного совета руководства парламента в понедельник, 3 февраля, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов во время общения с людьми более взвешенно относиться к своим словам.

"Я хотел бы обратиться ко всем народным депутатам, чтобы мы иногда более, мягко говоря, взвешенно относились к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми. Я понимаю, что у нас тоже есть возможность делать ошибки, как и у всех других, однако ответственность, которая лежит на народных депутатах, больше, чем на других", - подчеркнул он.

Читайте такжеНардепа из Слуги народа "едят" в Сети из-за совета продать собакуТакже ранее фигурант громкого скандала, нардеп от партии Слуга народа Евгений Брагар пояснил свой совет пожилой женщине с маленькой пенсией, которой он предложил продать собаку, чтобы расплатиться за коммуналку.

Он подчеркнул, что сам - новое лицо в политике и еще не научился отвечать на острые вопросы.

"Мне очень жаль, что мои высказывания в 112 канале по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - написал Брагар в Facebook.