Слуга народа оторвалась от конкурентов в парламентском рейтинге – опрос

Кроме Слуги народа в Раду проходят еще три партии / УНИАН

В случае выборов в Верховную Раду в ближайшее воскресенье партия Слуга народа набрала бы 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать, свидетельствуют опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

Вместе с тем рейтинг президентской политсилы среди тех, кто намерен голосовать, - 35,5%.

Кроме Слуги народа проходной барьер также преодолевает партия Оппозиционная платформа - За жизнь с 13,5% (или 11,4% среди тех, кто намерен голосовать) респондентов. Также в Раду попадает партия Европейская солидарность, ее рейтинг составляет 9,5% (или 8% среди тех, кто намерен голосовать). За партию Батькивщина готовы отдать свои голоса 8,1% опрошенных, или 6,9% среди тех, кто намерен голосовать.

/ ratinggroup.ua

Отметим, что другие политические силы поддерживают менее 4% избирателей, что не позволяет им преодолеть барьер для попадания в парламент.

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Напомним, согласно результатам социологического исследования Центра Социальный мониторинг и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, четыре партии имеют шансы попасть в Верховную Раду Украины.