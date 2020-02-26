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Сергей Тигипко - премьер? Что известно о вероятном новом главе Кабмина

26 февраля 2020, 19:10

Главред собрал факты о возможном новом руководителе Кабмина.

Тигипко
Сергей Тигипко / УНИАН

Президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра Украины.

Главред собрал факты о возможном новом руководителе Кабмина.

Образование и карьера

Сергей Тигипко родился 13 февраля 1960 года (60 лет) в этнически украинском селе Драгонешты Лозовского района Молдавской ССР.

В 1982 году окончил Днепропетровский металлургический институт по специальности инженер-металлург. Но свое состояние бизнесмен Тигипко сколотил не на металлургии. 

Сразу после службы в армии, в 1984-м, он стал работать секретарем комитета ЛКСМУ, завотделом и заместителем директора по учебно-воспитательной работе Днепропетровского механико-металлургического техникума, завотделом пропаганды и агитации Днепропетровского областного комитета ЛКСМУ. В 1989-1991 гг. был первым секретарем обкома комсомола.

Читайте такжеПочему выбор Зеленского пал на ТигипкоВ 1991-м Тигипко стал зампредседателя правления коммерческого банка Дніпро. А в марте 1992 года - председателем правления Приватбанка, где в последствии стал ключевым партнером и акционером.

Политический путь

В 1994-1997 гг. Тигипко - внештатный консультант второго президента Украины Леонида Кучмы по вопросам денежной политики.

В апреле-июле 1997-го Тигипко становится вице-премьер-министром Украины по вопросам экономической реформы в правительстве Павла Лазаренко, а позднее, в 1997-1999 - вице-премьером по вопросам экономики в Кабмине Валерия Пустовойтенко, С 1999 по 2000 год был министром экономики в правительстве Виктора Ющенко.

В 2000-м году Тигипко становится народным депутатом Украины, одержав победу на довыборах в Верховную Раду в 36-м избирательном округе в Павлограде, после чего присоединился, а позже возглавил партию "Трудовая Украина".

В 2002-м он повторно прошел в Раду по списку блока Леонида Кучмы "За Единую Украину!".

С декабря 2002-го Тигипко два года занимал пост главы Национального банка Украины, а в ноябре 2004-го ушел из большой политики  и сосредоточился на управлении собственным большим бизнесом - финансовой группой ТАС, в которую входили ТАС-Инвестбанк, ТАС-Комерцбанк, ТАС-Бизнесбанк, страховая компания ТАС, клиника семейной медицины и ряд других активов. Уже в 2007 году Тигипко продал ТАС-Инвестбанк и ТАС-Комерцбанк шведскому банку Swedbank.

Спустя некоторое время, 18 марта 2008-го, тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что назначила Тигипко своим советником, однако 8 июля 2009 года Тигипко уволился с должности советника главы КМУ по собственному желанию.

В том же году Тигипко ушел и с поста главы правления финансовой группы ТАС и главы правления Swedbank и начал уделять внимание собственным политическим амбициям. Впоследствии, в 2010 году Тигипко провел успешную кампанию и занял третье место на президентских выборах в качестве главы партии "Сильная Украина" (переименованная партия Трудовая Украина), после чего получил пост вице-премьер-министра по вопросам экономики в правительстве регионала Николая Азарова. 9 декабря 2010-го в результате начавшейся админреформы стал вице-премьер-министром - министром социальной политики.

С декабря 2012 года Тигипко снова стал народным депутатом Украины VII созыва – ранее он распустил свою партию Сильная Украина, призвав однопартийцев вступить в Партию регионов и в тот же день был избран заместителем главы ПР . 

Находясь в рядах Партии Регионов, Тигипко голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

Читайте такжеЗеленский развеял все слухи о переговорах с ТигипкоВ начале апреля 2014 года был исключен из Партии регионов после того, партия не поддержала его кандидатуру в президенты на выборах 2014 года. 8 апреля 14 народных депутатов от Партии регионов, в том числе и Тигипко, заявили о выходе из Партии регионов и фракции ПР в Верховной Раде, а также о создании оппозиционной к действующей власти депутатской группы.

В результате президентских выборов 2014 года Сергей Тигипко занял 5-е место среди всех кандидатов с результатом 5,23%, а по результатам внеочередных выборов Верховной Рады в октябре 2014 года возглавляемая  им партия Сильная Украина не прошла в парламент, так как не преодолела пятипроцентный барьер  

12 января 2016 года наблюдательный совет ТАСкомбанка назначил Сергея Тигипко председателем правления и с тех пор Тигипко открыто не проявлял политических амбиций.

В начале 2020 года стало известно, что Тигипко может стать новым премьер-министром страны, заменив Алексея Гончарука. По закону "об очищении власти" он не имеет права занимать государственную должность, однако у президента Владимира Зеленского есть возможность сослаться на решение Европейского суда по правам человека, который признал закон о люстрации нарушающим права человека.

Бизнес и семья

Основатель группы ТАС – завсегдатай рейтингов самых богатых людей Украины.

Согласно недавнему рейтингу СМИ, состояние Тигипко оценивают в$407 млн. За последнее время бизнесмен через подконтрольные структуры купил у пятого президента Петра Порошенко завод "Кузня на Рыбальском".

Политик и мультимиллионер был дважды женат. У Тигипко от первого брака есть взрослая дочь Анна. Именно в честь нее была названа группа ТАС (от Тигипко Анна Сергеевна). Во втором браке, от бывшей жены Виктории, с которой Тигипко развелся в 2018 году¸ у него трое детей - Тимофей, Анастасия и Леонтий.

Сергей Тигипко Партия регионов люстрация Леонид Кучма Николай Азаров диктаторские законы
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