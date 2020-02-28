"Мятый порох, крысак, *уйло": в Сети советуют Порошенко "закрыть свое обещало"

Порошенко в Сети советуют "закрыть обещало" / скриншот из видео

В пятницу утром, 28 февраля, бывший президент Украины, лидер фракции Европейская солидарность Петр Порошенко прибыл на допрос к следователю Государственного бюро расследований Украины.

У входа в здание ГБР, Порошенко заявил, что суд принял решение, обязывающее закрыть дело касательно назначения президентом судей, в котором он фигурирует.

"10 минут назад судья Шевченковского суда приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сейчас приглашены на допрос. Постановление отменено. Судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления", - сообщил Порошенко перед входом в здание в ГБР в пятницу утром.

Отметим, в комментариях под сообщением Порошенко украинцы поблагодарили его за разворованную страну.

"Спасибо за розкрадену країну", - пишет Виктор Нетяга.

"Когда был при владе чего не решал все проблемы которые говоришь а теперь даешь рекомендации? Чего 5 лет не думал о народе а только о своем обогащении!", - спросила Светлана Скалицкая.

"Все красиво сказано, но это же игра слов. А почему все что говорится было не сделано.? Нужно жить будущим, а не возвращать во власть "старую" гвардию!!!", - добавила Оксана Лиштва.

"КРЫСАК на нары", - сказала Саша Чорный.

"Поршенко ...уйло", - говорит Владимир Дащенко.

"В кытайи йому б без суда просто одрубалы голову!", - пишет Эдуард Коростылев.

"Обещало своё закрой", - говорит Сергей Афанасьев.

"Хоть трішки грошенят зароблять байстрюки з плакатами", - считает Андрей Родинченко.

"Зустрінемо весну без Пороху", - пишет Юрий Донец.

"М'ятий Петро - тепер його називають так – сволота", - высказалась Наталья Полтавец.

Напомним, ранее суд принял решение о принудительной доставке пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований. Вердикт вынесла следственный судья Константинова К.Е. Исполнение решения о совершении привода поручили ответственным подразделениям органам Национальной полиции.

После этого Порошенко заявил, что сам придет на допрос.