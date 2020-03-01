"Против граждан": в РФ заистерили из-за ужесточения правил выезда Украиной

Выезд в РФ / dpsu.gov.ua

В Государственной думе Российской Федерации возмутились из-за того, что Украина ужесточила правила пересечения украинско-российской границы. По словам члена комитета по международным делам Антона Морозова, "люди не должны страдать" из-за разногласий между государствами.

"Мы негативно воспринимаем данное решение и считаем, что, несмотря на политические разногласия, которые существуют между нашими государствами, люди не должны страдать из-за них и должны иметь возможность свободно перемещаться на территории наших государств", - цитирует RT российского политика.

Кроме того, он заявил, что "решение Украины вновь направлено против собственных граждан".

"Это совершенно не логично, с точки зрения общепринятых норм, где государство должно свою деятельность направлять на облегчение передвижения и экономической активности своих граждан. В данном случае мы знаем, что многие украинцы ездят в Россию на заработки и для посещения своих родственников или друзей. И дополнительные запреты, и ограничения только ослабляют и так слабые доходы украинцев", - подытожил "обеспокоенный" Морозов.

Как ранее сообщал Главред, новые правила пересечения границы с Российской Федерацией в воскресенье, 1 марта, вступили в силу.