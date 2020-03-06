Новый премьер Шмыгаль назвал условия для своей отставки

Денис Шмыгаль / УНИАН

Новоназначенный глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал, при каких условиях он уйдет с поста.

В частности, одним из условий своей отставки он назвал ситуацию, при которой он не оправдает надежды украинцев.

"Я уйду с должности, если не оправдаю надежды украинцев", - заявил Шмыгаль вечером 5 марта в эфире ток-шоу Право на власть на канале 1+1.

Кроме того премьера попросили назвать условия, при которых он сможет отказать президенту Украины. Шмыгаль, в свою очередь, отметил, что может отказать главе государства в разных случаях.

"Но не представляю, что президент может что-то попросить, что является незаконным, или что повлечет мой отказ", - добавил Шмыгаль.

Напомним, 4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку правительство под руководством Алексея Гончарука и назначила новый Кабмин, который возглавил Денис Шмыгаль.