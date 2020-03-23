"Нормандская четверка" на карантине: появился неожиданный прогноз о новых переговорах

Лидеры "нормандского формата" встречались в Париже / Reuters

Новые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Франции, Германии и России), которые планировались на апрель, могут произойти в режиме видеоконференции, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Во время видеобрифинга Кулеба рассказал, что 22 марта провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом: "Мы говорили как раз о поставках тестов, или закупке тестов в зависимости от ситуации. И завтра у меня с ним состоится такое дипломатическое новшество - я осуществлю виртуальный визит в ФРГ, и проведу с моим немецким коллегой полноценные переговоры".

При этом он обратил внимание в связи с пандемией коронавируса дипломатия также должна меняться и вводить новые стандарты дипломатии.

Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться с Маасом вопрос проведения саммита лидеров стран "нормандского формата", Кулеба сказал: "Я думаю, что вообще дипломатия ... она претерпевает решительные, большие изменения, и лидеры тоже поймут, что многое можно делать онлайн, главное, чтобы были защищены каналы коммуникации", - сказал Кулеба.

Читайте такжеЗеленский расставил все точки над "і" по встрече "нормандской четверки"

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что встречу советников лидеров "нормандской четверки" перенесли из-за распространения китайского коронавируса.