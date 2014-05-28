Власть призвали остановить кровопролитие в восточных регионах

Приоритетной задачей новой власти должно стать прекращение кровопролития и восстановление мира на Юго-Востоке, а также возрождение региона.

Об этом заявила Наталия Королевская в своем заявлении-обращении к новоизбранному президенту Украины Петру Порошенко. По ее словам, именно это решение позволит на деле обеспечить объединение страны и всего украинского народа, пишет УНИАН.



"За последние несколько месяцев я объездила все регионы Юга и Востока нашей страны. Была во всех "горячих" точках, видела ужасы вооруженного конфликта, боль и страх в глазах тысяч людей, которым как никогда необходимо внимание и поддержка. Результаты же голосования свидетельствуют о том, что украинцы хотят жить в мирной, единой стране. Поэтому приоритетной задачей новой власти должно стать прекращение кровопролития на Юго-Востоке и возрождение региона", - подчеркнула она.



Наталия Королевская призвала нового главу государства обратить особое внимание на социальную защиту граждан. "Это позволит сохранить социальный мир и не допустить потрясений, которые могут дестабилизировать обстановку и замедлить преобразования", - высказала уверенность экс-министр социальной политики.



Кроме того, она напомнила пятому президенту Украины, что доверие, оказанное ему гражданами страны – это не только возможность провести изменения, но и огромная ответственность. "Люди требуют построения новой страны – с эффективной властью, современной экономикой и надежными гарантиями социальной защиты. Уверенность в завтрашнем дне, понимание того, что государство придет тебе на помощь в сложной ситуации – это необходимые условия для того, чтобы они ощутили изменения к лучшему", - сказала она.



Вместе с тем, Наталия Королевская пожелала главе государства успехов в исполнении важнейшей миссии служения народу Украины: "Надеюсь, что все здравомыслящие силы поддержат Вас в процессе укрепления украинской государственности, налаживания диалога между регионами и повышения уровня социальной защиты граждан нашей страны".