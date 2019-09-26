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"Автофекалия", "циничные бандеры" и "украинская оккупация": вспоминаем оговорки Порошенко в его день рождения

26 сентября 2019, 15:33

Президент Украины со времени вступления в должность неоднократно выступал перед самой разной аудиторией - и не всегда эти выступления были удачными. "Главред" в день рождения Петра Алексеевича вспоминает главные ляпы экс-главы государства.

Фото: РБК-Украина

"Циничные бандеры"

В 2015 году Порошенко оговорился во время выступления, посвященного годовщине создания Службы безопасности Украины.

Рассказывая об убийстве под Волновахой офицера СБУ Виктора Манзика Порошенко употребил слово "бандеры", но быстро исправился и использовал слово "бандиты".

"Циничные бандеры... бандиты в милитарной форме с оружием в руках грабили украинцев", – заявил Порошенко.

"Украинская оккупация - временная"

31 декабря 2016 года выступая в Мариуполе президент Петр Порошенко оговорился. Он заявил, что "украинская оккупация – это временно".

Его никто не поправил и заявление было встречено аплодисментами. Несмотря на вопиющий ляп, ролик был выложен на официальной странице главы государства на Facebook.

"Автофекалия"

Выступая 7 сентября с посланием к Верховной Раде, Порошенко объявил, что не намерен отступать от планов  по созданию в Украине "Единой Поместной Церкви".

При этом глава государства вместо слова "автокефалия" употребил слово "автофекалия", но быстро поправился.

Также многие в Украине обратили внимание на то, что в 2014 году в эфире программы "Телемарафон" на 5 канале, отвечая на вопрос будущего пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко Порошенко показал пальцем на себя, говоря о том, что Украина должна привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков убийства "Небесной сотни".

"...не только снайперов или бойца, который нажал курок, а коммандира, который отдал этот приказ и политического руководителя", - сказал Порошенко, при упоминании политического руководителя указав пальцем на себя.

"Коварство украинского режима"

Наконец, 22 декабря, имея ввиду действующее руководство РФ, глава государства оговорился во время выступления по случаю 100-летия основания украинской дипломатической службы.

"Дорогие друзья! Никто, наверно, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы", - заявил Порошенко.

"Украинский агрессор"

23 февраля 2018 года,  выступая перед избирателями в городе Жолква, Петр Порошенко пообещал "дать отпор украинскому агрессору".

"Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору", — сказал Порошенко. 

После этого украинский президент запнулся и сказал "российскому агрессору". 

"Благодарю всех, кто защитил врага"

В пятницу, 15 марта 2019 года, Порошенко в ходе визита в Закарпатскую область поблагодарил всех причастных "за защиту врага". Такое заявление глава государства сделал во время мероприятий в честь 80-й годовщины провозглашения Карпатской Украины на территории Мемориального комплекса Красное Поле в Хусте.

"И я благодарю Закарпатье за такую мощную поддержку украинской армии. Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных - всех, кто защитил врага и ваш прекрасный край и всю Украину", - заявил Порошенко, допустив очередную оговорку.

Слова Порошенко о "защите врагов" можно услышать на записи с 15:30:

Петр Порошенко оговорки
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