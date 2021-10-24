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"Адский удар по семьям": в МИД РФ обвинили США в садизме

24 октября 2021, 20:48
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Таким образом в МИД отреагировали на решение Госдепа отнести россиян к категории граждан, которая не может получить американскую визу в своей стране.

Мария Захарова
Мария Захарова считает США садистами / Захарова

Представительница МИД РФ Мария Захарова сделала громкое заявление в сторону США. Она обвинила Штаты в садизме из-за новшеств в получении визы для граждан РФ.

В соцсети Захарова охарактеризовала это решение, как "ад и садизм".

"Прочитала, что Государственный департамент внес россиян, готовых оформить визу в США, в категорию "бездомные национальности"... Они превратили банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма", - написала Захарова в Telegram.

Также она заявила, что в Госдепе "сломалось что-то важное, что никак не могут починить".

"Много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему предоставления консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального", - добавила Захарова.

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По ее словам, речь идет не только о сокращении туризма и культурных обменов, это "удар по семьям и родственникам", а также полное ограничение свободы передвижения.

Предистория

Ранее Государственный департамент США отнес россиян к категории граждан, которая не может получить американскую визу в своей стране. Для этого им необходимо обратиться в посольство в Варшаве.

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Напомним, украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия официально признала участие своих граждан в вооруженном конфликте на Донбассе. Там призвали страну-агрессора пойти дальше и взять на себя ответственность за развязывание и продолжение войны на востоке Украины.

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