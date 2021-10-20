МИД РФ официально признал участие россиян в войне на Донбассе – Украина в ТКГ

Россия официально признала участие россиян в войне на Донбассе / УНИАН

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что Россия официально признала участие своих граждан в вооруженном конфликте на Донбассе. Там призвали страну-агрессора пойти дальше и взять на себя ответственность за развязывание и продолжение войны на востоке Украины.

Таким образом украинская делегация прокомментировала требование российского Министерства иностранных дел допустить его представителей к боевику прокремлевской террористической организации "ЛНР" Андрея Косяка, захваченного ВСУ на линии разграничения в районе Золотого Луганской области.

"Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно", – говорится в посте украинской стороны в телеграме.

Там также пожелали российской дипломатии сил и вдохновения во взятии следующего барьера – "официального признания полной ответственности руководства России за развазяние и продолжение международного вооруженного конфликта на Донбассе".

В украинской делегации в ТКГ подытожили, что это является главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования.

В запись там добавили ссылку на комментарий официального представителя российского МИД Марии Захаровой "с требованиями сообщить о местонахождении задержанного украинскими военнослужащими гражданина России Андрея Косяка и обеспечить к нему консульский доступ".

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