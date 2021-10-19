"Срыв" диалога по Донбассу и "вопиющий случай": Россия вспыхнула новыми обвинениями в адрес Украины

Поведение Украины "подрывает доверие Донецка и Луганска" - Грызлов / УНИАН

Глава делегации России в ТКГ по Донбассу Борис Грызлов обвинил Украину в якобы срыве встречи представителей переговорной группы, которая, по его словам, была инициирована представителями "ЛНР" по вопросу задержанного боевика Андрея Косяка. По словам Грызлова, в Киеве сначала "согласились" на встречу, однако потом отказались. Таким образом, украинская сторона, дескать, "подорвала доверие Донецка и Луганска".

Как сообщает ТАСС, Грызлов рассказал о том, что Украина во вторник, 19 октября, якобы сорвала встречу рабочей группы по вопросам безопасности. Изначально Киев якобы согласился на участие во встрече, однако позже украинская сторона "отказалась". Такие действия, по мнению российского политика, не способствуют урегулированию конфронтации.Читайте такжеУчастие жителей ОРДЛО и роль РФ: "Венецианка" предлагает изменить законопроект по Донбассу и Крыму

"По информации координатора от ОБСЕ, киевская сторона сначала согласилась на встречу, а затем заявила, что никакого согласия не было. Поведение украинской стороны - это вопиющий случай нарушения всех возможных договоренностей и обязательств. Он серьезно подрывает доверие Донецка и Луганска и не способствует мирному урегулированию конфликта", - сказал он.

По словам представителя российских властей, встреча была инициировала "ЛНР" из-за ситуации с задержанием россиянина Андрея Косяка, которого он назвал "офицером представительства "ЛНР" в СЦКК".

В Украине говорят о том, что Косяк проводил мероприятия по разведке оставленных позиций Вооруженных сил Украины, прикрываясь работами по разминированию территорий. При этом его подозревают в убийстве, которое произошло 11 лет назад.

Реклама

19 октября Северодонецкий городской суд в Луганской области отправил сепаратиста Андрея Косяка под арест. Ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины – Участие в рядах незаконных вооруженных формирований.

Переговоры по Донбассу

12 октября стало известно, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном, а также диалог лидеров стран ЕС с президентом РФ Владимиром Путиным, завершились результативно. Стороны планируют организовать встречу в рамках нормандского формата на уровне глав МИД.

В США по итогам визита замгоссекретаря Виктории Нуланд в Москву заявили о том, что Вашингтон не намерен комментировать заявление замглавы АП РФ Дмитрия Козака по вопросу якобы "автономии" или "особого статуса" Донбассе. Американцы назвали Россию единственным препятствием на пути урегулирования конфликта и призвали Москву вывести свои войска с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Францию и Германию в отказе от принятия инициативы по участию США в переговорах в рамках нормандского формата по Донбассу. По его словам, такое предложение озвучивал Путин, однако в Париже и Берлине выступили против.