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Ермак ответил на демарш Козака по "нормандскому формату"

30 июля 2020, 20:28

Украина на переговорах заняла жесткую позицию, подчеркнул глава Офиса президента.

Ермак рассказал о новом плане по Донбассу
Андрей Ермак / РБК-Украина

Переговоры советников лидеров государств "Нормандского формата" продолжаются, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Таким образом он прокомментировал агентству Интерфакс-Украина письмо заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака о бесперспективности дальнейших переговоров в таком формате.

По словам Ермака, переговорный процесс по Донбассу непростой, сложный, вязкий, но сегодня его качественно переформатировали, и Украина заняла проактивную и более жесткую позицию.

"Надо четко понимать мотивацию всех сторон. Понимать потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются.

Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности. Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию. И письмо господина Козака, на мой взгляд, - это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу", - считает Ермак.

Читайте такжеВ РФ намекнули, что нормандского саммита в августе не будетОн добавил, что говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла: "Работа по-прежнему продолжается".

Кроме того, он обратил внимание на то, что четвертый день тишины на Донбассе является прямым результатом работы именно Трехсторонней контактной группы в Минске и "Нормандского формата".

Ермак подчеркнул, что украинская сторона находится в диалоге и стремится к результату.

"Градус переговоров может повышаться или снижаться, - это нормально, это дипломатия. И это - переговорная психология. Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям", - отметил он.

Ранее сообщалось о письме Козака советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины в котором, в частности он заявлял, что переговоры советников глав государств "Нормандского формата" неэффективны.

Андрей Ермак Дмитрий Козак новости Украины новости России нормандский формат
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