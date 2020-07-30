Ермак ответил на демарш Козака по "нормандскому формату"

Украина на переговорах заняла жесткую позицию, подчеркнул глава Офиса президента.
Переговоры советников лидеров государств "Нормандского формата" продолжаются, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Таким образом он прокомментировал агентству Интерфакс-Украина письмо заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака о бесперспективности дальнейших переговоров в таком формате.
По словам Ермака, переговорный процесс по Донбассу непростой, сложный, вязкий, но сегодня его качественно переформатировали, и Украина заняла проактивную и более жесткую позицию.
"Надо четко понимать мотивацию всех сторон. Понимать потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются.
Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности. Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию. И письмо господина Козака, на мой взгляд, - это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу", - считает Ермак.
Читайте такжеВ РФ намекнули, что нормандского саммита в августе не будетОн добавил, что говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла: "Работа по-прежнему продолжается".
Кроме того, он обратил внимание на то, что четвертый день тишины на Донбассе является прямым результатом работы именно Трехсторонней контактной группы в Минске и "Нормандского формата".
Ермак подчеркнул, что украинская сторона находится в диалоге и стремится к результату.
"Градус переговоров может повышаться или снижаться, - это нормально, это дипломатия. И это - переговорная психология. Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям", - отметил он.
Ранее сообщалось о письме Козака советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины в котором, в частности он заявлял, что переговоры советников глав государств "Нормандского формата" неэффективны.