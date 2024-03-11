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Арест Коломойского необоснован, его следует немедленно освободить из-под стражи - адвокат

Тарас Сидоржевский
11 марта 2024, 10:08
Бывший генеральный прокурор Израиля заявил, что, приехав с "большими надеждами внести свой вклад в осуществление правосудия в уважаемых судах Украины", был очень разочарован.
Коломойский
Игорь Коломойский / фото: nikvesti.com

Украинского бизнесмена Игоря Коломойского, согласно верховенству права и справедливости, следует немедленно освободить из-под стражи, а ситуация с его арестом вызывает тревогу относительно соблюдения прав человека и надлежащей правовой процедуры в украинских судах.

Об этом пишет в своей колонке для УНИАН Авихай Мандельблит, бывший генеральный прокурор Израиля и защитник Игоря Коломойского в уголовном производстве, которое расследуется Бюро экономической безопасности Украины.

"Представляя господина Игоря Коломойского, выражаю свою глубокую обеспокоенность по поводу судебных процессов, свидетелем которых я стал во время слушаний, состоявшихся в украинских судах Киева в феврале 2024 года. Господин Коломойский несправедливо содержится в киевской тюрьме уже более шести месяцев (а сейчас его арест был продлен еще на 60 дней!) как простой подозреваемый, и эта ситуация вызывает тревогу относительно соблюдения прав человека и надлежащей правовой процедуры в украинских судах", - пишет Мандельблит.

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Юрист отмечает, что его попросили дать свое заключение по ходатайству о продлении срока содержания под стражей Коломойского, который уже шесть месяцев находится под стражей по подозрению в совершении экономических преступлений для нужд следствия, без принятия решения о предъявлении обвинения, в связи с отсутствием достаточной доказательной базы для принятия такого решения в настоящее время.

"Расследование продолжается, господин Коломойский находится под стражей уже более шести месяцев, и завершение срока содержания не предвидится в ближайшем будущем. Наоборот, недавно сторона обвинения запросила как минимум дополнительные 6 месяцев (!) для продолжения следствия, и никто не может предсказать, сколько это продлится и когда закончится. Все это время обвинение настаивает на том, чтобы господин Коломойский оставался в тюрьме. Извините, но это не имеет никакого смысла", - отмечает Мандельблит.

Он заявил, что, приехав с "большими надеждами внести свой вклад в осуществление правосудия в уважаемых судах Украины", был очень разочарован.

"Я приехал, чтобы пролить свет на принципы права содержания под стражей. Право на свободу от произвольного задержания является основополагающим в различных демократических государствах и международных правовых системах, имеющих наследие уважения к правам человека (будь то континентальная или общая правовая система). Например, Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах и Европейская конвенция о защите прав человека признают эти права", - заявил юрист.

Для сравнения Мандельблит указывает на опыт Израиля, где право на свободу от ареста считается основополагающим, как указано в разделе 5 Основного закона: "Человеческое достоинство и свобода". Также он отмечает, что Канадская Хартия и Конституция Южной Африки аналогично устанавливают свободу от произвольного задержания или заключения и право на справедливое судебное разбирательство, а в Соединенных Штатах Четвертая поправка требует наличия "вероятной причины" для ареста, обеспечивающей разумное основание для предполагаемого правонарушения задержанного.

"Аресты не могут осуществляться исключительно с целью расследования, а должны основываться на ощутимой опасности или подозрении в побеге. Аналогично, в Германии и Франции руководящие принципы Европейского суда по правам человека требуют наличия веских доказательств вины даже на начальных этапах расследования, подчеркивая принцип презумпции невиновности и пропорциональности", - пишет защитник Коломойского.

По его словам, содержание под стражей в Израиле, особенно по делам об экономических преступлениях, рассматривается как крайняя мера, которая не должна использоваться как основной инструмент расследования.

"Практика ограничивает продолжительность содержания под стражей до предъявления обвинения, которое обычно длится лишь от нескольких дней до нескольких недель, но отнюдь не 6 месяцев, подчеркивая запрет длительного содержания под стражей без предъявления обвинения. Общим для всех этих просвещенных правовых систем является необходимость искать истину, не ставя под угрозу основные права задержанных, прежде всего право на достоинство, свободу и надлежащую правовую процедуру", - пишет Мандельблит.

Адвокат подчеркивает, что целью задержания никогда не является наказание задержанного, который считается невиновным, пока его вина не будет доказана вне всякого разумного сомнения, - "особенно когда даже не понятно, будут ли выдвинуты обвинения, при отсутствии достаточных доказательств, подтверждающих его вину".

Также он подчеркивает, что общим для этих правовых систем является необходимость всегда искать реальную альтернативу содержанию под стражей, поскольку содержание за решеткой и стенами всегда является худшей альтернативой, особенно для человека, против которого не было выдвинуто никаких обвинений или который может быть оправдан в конечном итоге.

"Когда продолжительность содержания под стражей увеличивается, а следствие не демонстрирует никаких признаков завершения (как в данном случае), вероятность продолжения применения карательных мер в виде содержания под стражей уменьшается, что усиливает необходимость поиска альтернатив содержанию под стражей. Нет никаких препятствий для продолжения расследования, если соответствующие органы власти желают этого, но крайне неразумно, как уже отмечалось, держать невиновное лицо в карательных средствах содержания под стражей в течение многих месяцев, даже без предъявления обвинений, без достаточных доказательств для доказательства вины", - пишет защитник Коломойского.

"Кроме того, сумма залога, установленная судом в нашем деле, является чрезвычайно завышенной до такой степени, что при таких условиях практически равна отказу в освобождении", - возмутился он.

"Де-факто это решение судов в Украине арестовать господина Коломойского на очень длительный срок без суда и следствия. Израильская судебная практика, так же как и Восьмая поправка к американской Конституции и другие демократические правовые системы, запрещает чрезмерный залог, который бы препятствовал освобождению. Чрезмерный залог фактически служит целям незаконного содержания под стражей, нарушая право подозреваемого на свободу и презумпцию невиновности. Установление астрономически высокого залога в более чем 60 миллионов долларов является фактическим содержанием под стражей под прикрытием нереальных условий залога. Согласно международному праву в области прав человека, установление чрезмерного залога является неконституционным", - пишет Мандельблит.

По его словам, существуют многочисленные и разнообразные альтернативы содержанию под стражей.

"Например, ограничение передвижения, содержание в определенных местах, запрет контакта с определенными лицами, назначение надзирателей (многие из которых в нашем случае имели хорошую репутацию и были квалифицированными надзирателями), явка в полицейский участок через определенные промежутки времени, отчетность перед полицией, депонирование и инвентаризация финансовых гарантий и обязательств от третьих лиц, ношение электронного браслета на ноге, сдача паспорта, запрет на выезд из страны и т.д. - все это разнообразные альтернативы. Нет сомнений, что в нашем случае это единственный разумный выход из затяжного расследования, когда никто не может сказать, когда оно закончится и что из него выйдет", - заявляет адвокат.

Он подчеркивает, что любое другое решение, а особенно решение о содержании господина Коломойского под стражей для расследования экономических подозрений в течение 6 месяцев (и продление ареста еще на 60 дней) принятое украинскими судами, является крайне необоснованным.

"По моему мнению, такое решение не могло быть принято ни в одной другой демократической правовой системе, которая уважает права человека и надлежащую правовую процедуру, особенно презумпцию невиновности. Господина Игоря Коломойского, согласно верховенству права и справедливости, следует немедленно освободить из-под стражи", - подытожил защитник бизнесмена.

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