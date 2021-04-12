Арестович сказал, в какие страны реально перенести переговоры по Донбассу

Решение об изменении переговорной площадки будут принимать все участники ТКГ по Донбассу, отметил спикер украинской делегации.
Спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе для разрешения конфликта на Донбассе (украинское государство, Россия и ОБСЕ) Алексей Арестович сообщил, что переговоры из столицы Беларуси Минска могут перенести в государство, которое не является членом военно-политического блока НАТО.
Если переговоры по Донбассу будут переносить, то новая переговорная площадка может быть обустроена в Австрии или в Швеции, рассказал Арестович в эфире Радио Свобода.
Собеседник отметил, что Киев не может сам принять решение об изменении переговорной площадки. Спикер добавил, что решение будут принимать все участники ТКГ.
"Скорее всего, если это произойдет, и мы можем фантазировать, это будет что-то вроде Швеции, возможно, или Австрии – страны, которая не является членом НАТО. Для России это очень чувствительный вопрос", – заявил Арестович.
Ранее глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук говорил, что после окончания карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, переговорную площадку по Донбассу могут перенести из Минска в Польшу (является членом НАТО).
По словам политика, он никогда не согласился на проведение переговоров в Минске.
Кравчук сказал, что Россия будет против изменения переговорной площадки, поскольку ей нужно, чтобы на переговорах присутствовали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а вывозить их заграницу непросто.
Ранее экс-президент говорил, что российская сторона фактически изменила переговоры по Донбассу – в них кроме делегаций Украины, РФ и ОБСЕ принимают участие представители ОРДЛО.
Переговоры в Минске по Донбассу и минские соглашения – что нужно знать
- Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.
- В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.
- Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.
- В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
- Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.
- РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.