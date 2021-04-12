Арестович сказал, в какие страны реально перенести переговоры по Донбассу

Переговоры относительно Донбасса можно перенести в Швецию или Австрию, сказал Алексей Арестович / Скриншот

Спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе для разрешения конфликта на Донбассе (украинское государство, Россия и ОБСЕ) Алексей Арестович сообщил, что переговоры из столицы Беларуси Минска могут перенести в государство, которое не является членом военно-политического блока НАТО.

Если переговоры по Донбассу будут переносить, то новая переговорная площадка может быть обустроена в Австрии или в Швеции, рассказал Арестович в эфире Радио Свобода.

Собеседник отметил, что Киев не может сам принять решение об изменении переговорной площадки. Спикер добавил, что решение будут принимать все участники ТКГ.

"Скорее всего, если это произойдет, и мы можем фантазировать, это будет что-то вроде Швеции, возможно, или Австрии – страны, которая не является членом НАТО. Для России это очень чувствительный вопрос", – заявил Арестович.

Ранее глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук говорил, что после окончания карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, переговорную площадку по Донбассу могут перенести из Минска в Польшу (является членом НАТО).

По словам политика, он никогда не согласился на проведение переговоров в Минске.

Кравчук сказал, что Россия будет против изменения переговорной площадки, поскольку ей нужно, чтобы на переговорах присутствовали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а вывозить их заграницу непросто.

Ранее экс-президент говорил, что российская сторона фактически изменила переговоры по Донбассу – в них кроме делегаций Украины, РФ и ОБСЕ принимают участие представители ОРДЛО.