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Арестович сказал, в какие страны реально перенести переговоры по Донбассу

12 апреля 2021, 08:50
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Решение об изменении переговорной площадки будут принимать все участники ТКГ по Донбассу, отметил спикер украинской делегации.

Арестович сказал, что переговоры относительно Донбасса можно перенести в Швецию или Австрию
Переговоры относительно Донбасса можно перенести в Швецию или Австрию, сказал Алексей Арестович / Скриншот

Спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе для разрешения конфликта на Донбассе (украинское государство, Россия и ОБСЕ) Алексей Арестович сообщил, что переговоры из столицы Беларуси Минска могут перенести в государство, которое не является членом военно-политического блока НАТО.

Если переговоры по Донбассу будут переносить, то новая переговорная площадка может быть обустроена в Австрии или в Швеции, рассказал Арестович в эфире Радио Свобода.

Собеседник отметил, что Киев не может сам принять решение об изменении переговорной площадки. Спикер добавил, что решение будут принимать все участники ТКГ.

"Скорее всего, если это произойдет, и мы можем фантазировать, это будет что-то вроде Швеции, возможно, или Австрии – страны, которая не является членом НАТО. Для России это очень чувствительный вопрос", – заявил Арестович.

Ранее глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук говорил, что после окончания карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, переговорную площадку по Донбассу могут перенести из Минска в Польшу (является членом НАТО).

По словам политика, он никогда не согласился на проведение переговоров в Минске.

Кравчук сказал, что Россия будет против изменения переговорной площадки, поскольку ей нужно, чтобы на переговорах присутствовали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а вывозить их заграницу непросто.

Ранее экс-президент говорил, что российская сторона фактически изменила переговоры по Донбассу – в них кроме делегаций Украины, РФ и ОБСЕ принимают участие представители ОРДЛО.

Переговоры в Минске по Донбассу и минские соглашения – что нужно знать

  • Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.
  • В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.
  • Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.
  • В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
  • Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.
  • РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.
ТКГ Алексей Арестович переговоры по Донбассу
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