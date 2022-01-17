Арестович уволился из Офиса президента и ТКГ: причина в "личном"

Он уволился по собственному желанию.
Вечером в понедельник, 17 января, стало известно об увольнении внештатного советника главы ОП Андрея Ермака Алексея Арестовича.
Кроме этого, он ушел и с должности спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.
Как пишут СМИ, Арестович уволился "по личной причине".
По его словам в эфире 4 канала, уволился он по собственному желанию и уже не будет на следующей встрече ТКГ по Донбассу.
Арестович подчеркнул, что "информация пока неофициальна", и пошел он по "личным причинам".
Напомним, Алексей Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса Президента по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны от 1 декабря 2020 года.
С 28 октября 2020 года был спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу.
Ранее Алексей Арестович заявил, что если Россия с Западом не договорится в начале января по ультиматуму о НАТО, то уже с 14 января существенно возрастет угроза масштабного нападения на Украину.
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