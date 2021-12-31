"Ситуация станет раскаленной": Арестович назвал самое опасное для Украины время

Алексей Арестович / Скриншот

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что если Россия с Западом не договорится в начале января по ультиматуму о НАТО, то уже с 14 января существенно возрастет угроза масштабного нападения на Украину.

"Я не считаю, что он (Путин. - Ред.) гарантировано будет нападать. Это зависит от переговоров, которые сейчас идут (созвон с Байденом) и пройдут (10-13 января с США, НАТО и ОБСЕ)", - сказал Арестович в интервью Politeka.

Арестоович допустил ситуацию, что Москва и Запад договорятся и предпочтут плохой "холодный мир" вместо "горячей войны". Но большой вопрос, сколько такой мир продержится.

По его словам, также не исключена ситуация, что Кремль что-то не устроит в договоренностях и Путин захочет повоевать.

"Если они не договорятся, тогда ситуация, начиная с 14 января, становится не то что горячей, а пылающей, раскаленной и нападение становится возможным в любое время. Просто в любой момент начиная с того, если они с 13 не договорятся", - сказал советник главы ОПУ.

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Также он напомнил еще один символический момент, что Россия последний три военные операции начинала во время Олимпиад (зимние Олимпийские игры стартуют 4 февраля).

РФ стягивает войска на границу Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.

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